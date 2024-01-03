В Германии заявили о невозможности победы Киева в ракетной войне
Киеву не победить Москву в ракетной войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление немецкого журналиста Юлиана Репке.
Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Она высказала мнение о необходимости поставлять Украине как можно больше систем противоракетной обороны.
Репке заявил, что у Киева «закончатся наши» ракеты быстрее, чем у президента РФ Владимира Путина «закончатся свои». Он предложил два решения: либо сбить бомбардировщики до запуска ракет, либо уничтожить их на земле. В ином случае воздушную войну над Украиной невозможно выиграть.
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