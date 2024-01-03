В Германии заявили о невозможности победы Киева в ракетной войне

Киеву не победить Москву в ракетной войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление немецкого журналиста Юлиана Репке.

Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Она высказала мнение о необходимости поставлять Украине как можно больше систем противоракетной обороны.