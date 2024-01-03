СМИ: Трамп подал апелляцию на исключение из праймериз в штате Мэн

Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз о недопущении его до участия в праймериз штата. Об этом сообщает газета The Sun Journal со ссылкой на источник в суде округа Кеннебек.

Принятое в конце декабря прошлого года решение Беллоуз об исключении Трампа из списка участников местных праймериз объяснялось 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.