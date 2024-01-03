Экс-депутат Рады уличил Зеленского во лжи

Например, последний массовый мощный удар по Украине 29 декабря, основная часть удара пришлась на завод «Артем» и КБ «Луч». Там очень много погибших, складские помещения, весь Киев уже знает. Зачем власть это скрывает, особенно скрывает количество погибших — не знаю. Это «зелёное» вранье вот тут уже сидит, — сказал Мосийчук.