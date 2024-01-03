La Repubblica: Шольцу грозит отставка

Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в 2024 году из-за падения доверия немцев к его партии СПГ.

Об этом информирует La Repubblica.

«Правительство Шольца снова погрузилось в хаос. И опросы показывают сокрушительные результаты: 3/4 Германии недовольны работой канцлера», — говорится в статье.

По данным газеты, это худший результат за всё время.

Кроме того, отмечается, что его место может занять нынешний министр обороны Борис Писториус.

Ранее в Spiegel сообщили, что Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков ФРГ.