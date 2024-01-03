La Repubblica: Шольцу грозит отставка
Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в 2024 году из-за падения доверия немцев к его партии СПГ.
Об этом информирует La Repubblica.
«Правительство Шольца снова погрузилось в хаос. И опросы показывают сокрушительные результаты: 3/4 Германии недовольны работой канцлера», — говорится в статье.
По данным газеты, это худший результат за всё время.
Кроме того, отмечается, что его место может занять нынешний министр обороны Борис Писториус.
Ранее в Spiegel сообщили, что Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков ФРГ.
Также Шольц в новогоднем обращении обвинил президента России Владимира Путина в отключении газа для ФРГ.