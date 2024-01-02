В Японии отменят около 100 рейсов после столкновения самолетов в Токио

Авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways заявили об отмене около 100 рейсов, в том числе и одного международного, из-за чрезвычайного происшествия в токийском аэропорту Ханеда. Об этом сообщил телеканал NHK.

Сегодня в токийском аэропорту Ханеда Airbus A 350 авиакомпании Japan Airlines столкнулся с самолетом Bombardier DHC8-300, принадлежащим береговой охране Японии. Оба воздушных судна загорелись. Погибли пять сотрудников береговой охраны, удалось эвакуировать 379 человек, находившихся на борту рейсового самолета. Из-за ЧП были закрыты все четыре взлетно-посадочные полосы аэропорта.

После чрезвычайного происшествия компания Japan Airlines объявила об отмене 44 внутренних рейсов, вылетающих из аэропорта Токио 3 января. В основном были отменены утренние вылеты.

В свою очередь All Nippon Airways сообщила об отмене в 54 рейсов, в том числе 49, вылетающих и прибывающих в столичный аэропорт.

Также возможна отмена международного рейса.