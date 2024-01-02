Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Тель-Авив на следующую неделю, сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальные источники.

«По словам чиновника, Блинкен должен был прибыть в Израиль ближе к концу недели, но теперь прибудет в начале следующей недели», — сказано в сообщении издания.

По данным источника, изменения в расписании Блинкена «не имеют ничего общего» с ударом по заместителю лидера ХАМАС Салеху аль-Арури в пригороде Бейрута.

Вечером 2 января взрыв произошёл на юге от Бейрута, в пригороде столицы Ливана. В результате удара погиб член руководства палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури. По имеющимся данным, также погибли два командира «Бригад аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС).