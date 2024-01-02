Власти Саудовской Аравии высказались о вступлении страны в БРИКС

Власти Саудовской Аравии официально подтвердили вступление страны в БРИКС и положительно высказались о перспективах межгосударственного объединения. Об этом со ссылкой на государственное телевидение страны сообщает РИА Новости.

Как сообщило гостелевидение Саудовской Аравии, членство страны в союзе укрепит его позиции на мировой арене.

О том, что Саудовская Аравия присоединилась к объединению, стало известно днем 2 января.