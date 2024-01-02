Украина вышла из соглашения СНГ о Совете командующих пограничными войсками

"Постановляю выйти из решения о создании Совета командующих пограничными войсками, принятого 6 июля 1992 года в городе Москве", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.