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Украина вышла из соглашения СНГ о Совете командующих пограничными войсками

Украина вышла из соглашения о создании Совета командующих пограничными войсками стран СНГ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Украина вышла из соглашения СНГ о Совете командующих пограничными войсками
©  МПА СНГ

"Постановляю выйти из решения о создании Совета командующих пограничными войсками, принятого 6 июля 1992 года в городе Москве", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

В документе содержится поручение Министерству иностранных дел Украины направить Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств соответствующее уведомление.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.

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