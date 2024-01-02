На Украине рассказали о взломе Россией камер для слежения за ПВО

Россия взломала веб-камеры в Киеве, которые позволили следить за работой средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказала Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА Новости .

«Служба безопасности по горячим следам установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки 2 января», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что камеры, которые установили в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории, «были взломаны российскими спецслужбами». Там также добавили, что с начала специальной военной операции СБУ заблокировала работу около 10 тысяч камер, которые могли использовать для корректировки ударов.