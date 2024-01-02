Премьер Литвы: Украина не оправдала ожиданий Запада

Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня. И, к сожалению, это означает, что нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева, — сказала Шимоните.