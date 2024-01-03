В Японии увеличилось число жертв землетрясений

Общее число жертв землетрясений, которые продолжаются в центральной части Японии, достигло 62. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональными властями.

Также более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство жертв и пострадавших - жители префектуры Исикава, которая оказалась в эпицентре продолжающихся землетрясений. Там многочисленные пожары, спровоцированные землетрясениями, уничтожили свыше 200 жилых домов, более 100 построек были разрушены подземными толчками. На месте разбор завалов и поиск людей продолжают осуществлять спасатели, работники экстренных служб и солдаты Сил самообороны страны, которых направили в зону стихийного бедствия. В среду в пострадавших регионах с самого утра идет дождь.

Из-за последствий землетрясения было эвакуировано порядка 60 тыс. жителей префектур Исикава, Ниигата и других областей. Более 33 тыс. домов продолжают оставаться без электричества, в пострадавших регионах наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи. В некоторых поселках сохраняется проблема с водоснабжением.

В Японии с понедельника произошло уже более 300 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Угроза цунами для всего западного побережья страны сохранялась более 20 часов. Землетрясение стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года.