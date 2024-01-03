Трамп оспорил решение о его исключении из праймериз штата Мэн

Бывший президент США Дональд Трамп обжаловал решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз о недопуске его до участии в праймериз штата. Об этом сообщила газета The Sun Journal.

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По словам источника газеты, официальная апелляция Трампа на данный момент рассматривается в суде.

От участия в праймериз штата Мэн экс-главу Соединенных Штатов отстранили в соответствии с 14-й поправкой Конституции. По словам Беллоуз, политик в течение нескольких месяцев говорил о фальсификации выборов, чтобы разжечь мятеж и направить своих сторонников в Капитолий. Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чанг подчеркнул, что случившееся — попытка фальсификации результатов выборов и лишения избирательных прав граждан США.