Турция не допустит в проливы подаренные ВСУ минные тральщики

Турция заявила, что военные корабли для Киева не пройдут в Черное море
Турция проинформировала союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Британией Киеву. Об этом сообщили в администрации Эрдогана, передает РИА Новости.
Специальное заявление было выпущено Центром по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции. Поводом стало появление в некоторых СМИ новостей о том, что
тральщикам якобы было разрешено пройти через турецкие проливы в Черное море.
«Информация не соответствует действительности. Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины) в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах», — говорится в заявлении.
Отмечается, что с 1936 года Турция неукоснительно выполняет Конвенцию Монтрё и намерена делать это и впредь. Анкара проинформировала союзников, что тральщики не смогут пройти в Черное море пока продолжается украинский кризис.
В конце декабря российский посол в Британии Андрей Келин отмечал, что Анкара не допустит прохода тральщиков через проливы, поскольку это противоречит конвенции Монтрё.
По словам посла, в британских портах уже два года стоят два минных тральщика с поднятыми на них украинскими флагами. Они так и не смогли пересечь проливы Босфор и Дарданеллы и пройти в Черное море.