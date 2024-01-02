Турция не допустит в проливы подаренные ВСУ минные тральщики

Турция проинформировала союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Британией Киеву. Об этом сообщили в администрации Эрдогана, передает РИА Новости.

Специальное заявление было выпущено Центром по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции. Поводом стало появление в некоторых СМИ новостей о том, что

тральщикам якобы было разрешено пройти через турецкие проливы в Черное море.

«Информация не соответствует действительности. Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины) в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что с 1936 года Турция неукоснительно выполняет Конвенцию Монтрё и намерена делать это и впредь. Анкара проинформировала союзников, что тральщики не смогут пройти в Черное море пока продолжается украинский кризис.

В конце декабря российский посол в Британии Андрей Келин отмечал, что Анкара не допустит прохода тральщиков через проливы, поскольку это противоречит конвенции Монтрё.