Обломки ракеты упали у посольства США в Киеве

Обломки ракеты упали рядом с посольством США в Киеве, пишут украинские Telegram-каналы со ссылкой на и.о. председателя Шевченковской РГА Киева Александра Поповцева. По его словам, «эпицентр» находится в районе метро Дорогожичи по улице улицы Телиги.

Есть выбитые стекла в примерно 10 домах. Там работают коммунальные службы. А также имеем незначительные обломки ракет в районе посольства США, — сказал Поповцев.

Telegram-канал «Военное дело» ранее сообщил об уничтожении в Киеве подземного командного пункта, в котором находился заместитель главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Имя погибшего генерала ВСУ не называется. Попадание в командный пункт могло произойти после обстрела военной инфраструктуры Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Утром 2 января сообщалось о массированном ударе по нескольким регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Она действовала почти 3,5 часа и стала самой длительной за последнее время.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, целями в том числе стали объекты в Киеве и области, где производятся ракеты и другие вооружения.