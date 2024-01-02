В Литве признали неудачу Киева

Украина не достигла результата, на который рассчитывал Запад. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РИА Новости.

«Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня», — сказала Шимоните.

По ее словам, союзникам Киева придется смириться с тем, что ситуация будет развиваться не по задуманному ими сценарию. Шимоните отметила, что год будет трудным с военной и политической точки зрения.

Минувшей осенью главнокомандующий Залужный признался в интервью, что Киев зашел в тупик, и не смог показать впечатляющие темпы продвижения согласно натовским учебникам.