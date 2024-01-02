Более четверти миллиона киевлян остались без света

Порядка 260 тысяч жителей Киева остались без электричества, заявили в Министерстве энергетики Украины. По данным ведомства, после взрывов последовало отключение оборудования ряда подстанций. Кроме того, повреждения получила воздушная линия электропередачи.

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В Киевской области без света осталась часть потребителей в Бучанском и Вышгородском районах. В Минэнерго также рассказали о временных нарушениях в работе ГЭС. Согласно данным сервиса Netblocks, на которые ссылается украинское издание «Экономическая правда», в Киеве фиксируют самые серьезные за последние месяцы перебои с интернетом.

Предприниматель из Греции Тасос Циамис ранее опубликовал видеокадры с происходящим на улицах Украины после прилета снарядов и работы системы противовоздушной обороны страны. На одном из видео он идет по улице и снимает горящую, предположительно, автозаправку, близ которой находятся пожарные машины.