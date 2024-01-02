Житель Бали рассказал о травле русскоговорящих на острове

Для балийца или индонезийца, если говоришь по-русски, значит, russian. Поэтому была определенная травля, что русский сделал то, сделал се, был такой пик, когда особенно смотрели на русскоговорящих. Потом пошли сообщения в медиа, в том числе в зарубежных. Количество русскоговорящих, приезжающих сюда, снизилось, — сказал он.