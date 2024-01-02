Сильные морозы в Финляндии стали причиной сбоя движения поездов

Сильные морозы, установившиеся на всей территории Финляндии как минимум до конца недели, уже стали причиной сбоев в движении поездов по всей стране и рекордного энергопотребления. Об этом сообщает железнодорожная транспортная компания VR и оператор электросетей Fingrid.

Финский метеорологический институт ранее выпустил оранжевое предупреждение для всех регионов страны, за исключением Лапландии, об очень сильных морозах - ниже 20 градусов Цельсия, которые продержатся до конца недели. 2 января был установлен рекорд этой зимы - минус 37,8 градуса в местечке Юливиеска (Северная Остроботния), сообщили синоптики.

По данным сайта VR, значительные задержки поездов наблюдаются по всей стране. В понедельник прибыли по расписанию около 27% всех пассажирских поездов в стране, сообщает контролирующая движение транспорта организация Fintraffic.

Как сообщила электросетевая компания Fingrid на своей странице в X (ранее Twitter), 1 января был зафиксирован годовой рекорд суточного энергопотребления - 13 900 МВт, в то время как в 2023 году пик суточного потребления был на отметке 13 200 МВт.