Франция изменит подход к поддержке Украины

Поддержка Франции Украине в поставках военной техники продолжается, но будет постепенно менять свой характер. Основная цель заключается в том, чтобы увеличить производство оружия непосредственно на украинской территории. Об этом рассказал посол французской республики в Киеве Гаэль Весьер.

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«Французская поддержка в поставках военной техники продолжается. Она постепенно изменит свой характер, поскольку цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок», — передает слова Весьера телеканал France Info.

Он добавил, что для перехода от одной стратегии к другой потребуется некоторое время.

Более того, есть политическая поддержка этого видения со стороны министра иностранных дел Франции Екатерины Колонны. Она регулярно посещает Украину и уже совершила пять визитов в эту страну, заключил Весьер.