Киев лишится новых территорий из-за отказа от переговоров с Москвой, мужское население Украины катастрофически сокращается, но президент страны Владимир Зеленский продолжает твердить о намерении идти до победы, сообщает французский телеканал TVL. В репортаже отмечается, что российские войска готовятся к новому масштабному наступлению, которое может начаться весной или летом.

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Желание Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой и отказ рассматривать перспективу заключения мира в конечном счете заставит Киев потерять гораздо больше, чем он мог бы, согласившись с условиями России ранее, — отметили авторы материала.

Журналисты считают, что украинским властям не останется ничего другого, кроме как выполнить условия Минских соглашений, более того, дополнительно к этим пунктам Москва выдвинет новые требования, которые Киеву придется принять. Репортеры сделали вывод, что «Украина стала жертвой своего американского хозяина».