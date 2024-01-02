Кнайсль заявила о неверии Запада в победу Украины

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Запад развернулся в своей оценке украинского конфликта на 180 градусов и больше не ждет победы Киева. Такое заявление Кнайсль сделала в подкасте журналиста Флавио фон Вицлебена, посвященном вопросам геополитики.

По её словам, произошел коренной перелом в «противостоянии между НАТО и Россией на поле боя на Украине». Контрнаступление Киева провалилось, военная ситуация изменилась в пользу РФ, которая переходит в наступление.

«В геополитическом плане изменилось многое. Оценка Запада развернулась на 180 градусов. Ровно год назад там говорили, что российским вооруженным силам пришел конец. Теперь заголовки «Файненшнл таймс» и «Экономист» звучат почти в унисон: Что произойдет, если Россия победит в конфликте?» — сказала экс-канцлер.

Кнайсль также отметила, что два месяца назад Россия обогнала Германию в десятке крупнейших экономических держав.