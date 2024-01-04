В Финляндии заявили о контактах с российскими пограничниками

Об этом она рассказала в ответ на вопрос ТАСС о возможных переговорах между властями России и Финляндии из-за возникших проблем с миграцией граждан третьих стран через границу.

В ноябре Финляндия закрыла все пограничные пункты и установила двойной забор на границе с Россией. Позже финское правительство приняло решение открыть два КПП на российско-финской границе, которое вступило в силу 14 декабря. Но затем финские власти приняли решение снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией.