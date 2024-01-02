Названа опасность отсутствия мирового консенсуса по ИИ

Регулирование искусственного интеллекта (ИИ) сталкивается с проблемой нехватки гибкого политического курса правительств, а также с отсутствием консенсуса для быстрого реагирования на технологические изменения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

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Профессор Школы бизнеса Любина при Университете Пейс Росарио Хираса заявила, что Институт будущего жизни предостерегает от беспрепятственного развития ИИ, который может стать причиной распространения ложных представлений, значительной замены рабочих мест и даже равенству или его превосходству над возможностями человеческого разума.

Правительствам следует ввести протоколы безопасности, чтобы предотвратить неконтролируемые последствия, призывает институт. По мнению директора по правовым и технологическим инициативам Северо-Западной Притцкеровской школы права Дэниела Линны, власти и регулирующие органы должны охватывать не только связанные с ИИ риски, но и преимущества.

Преподаватель и научный сотрудник Эдинбургского университета Василис Галанос также отметил, что многие слабо регулируемые системы, считающиеся менее опасными, могут принести много вреда. Государства и международные организации должны обозначить приоритетом развитие нормативной базы, обеспечивающей этические стандарты, добавил он.