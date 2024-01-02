Провал контрнаступления украинской армии связан с утечкой информации. Об этом Зеленский заявил в интервью The Economist.

Издание отмечает, что во время интервью Зеленский был раздражен, горбился и нервно барабанил пальцами по белому пластиковому столу в ситуационной комнате. Временами он начинал что-то печатать и стучал по клавиатуре так, «словно пытался прорваться через экран компьютера».

Бывший актер предпочел не говорить о том, чего Украина может достичь в 2024 году. По его словам, «утечки перед контрнаступлением прошлым летом помогли России подготовить свою оборону».

Однако он уверен. что Крым и связанное с ним сражение на Черном море станут центром тяжести конфликта.

«Изоляция Крыма и ослабление российского военного потенциала там чрезвычайно важны для нас, потому что для нас это способ уменьшить количество нападений из этого региона», — заявил Зеленский.

Он также считает, что украинцы занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению, а Киев якобы спасает европейских детей от России.

«Давая нам деньги или давая нам оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших», — сказал Зеленский репортерам The Economist.