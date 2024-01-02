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Власти Харькова заявили о массированном ракетном ударе и прилетах в центре города

Во вторник утром мощные взрывы прогремели в Харькове. Город находится под массированным ракетным обстрелом. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

В Харькове прогремела серия взрывов
© РИА Новости

«Харьков под массированным ракетным ударом. Очень опасно сейчас находиться вне укрытия. Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки», — написал Терехов.

По его словам, начался пожар, на место выехали спасители. Данные о потерях уточняются.

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Утром во вторник также сообщалось о серии взрывов в Киеве, Кировограде и Виннице.

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