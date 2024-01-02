По последним данным, в Японии от землетрясения погибли по меньшей мере 30 человек. Многие люди по-прежнему находятся под завалами. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на японские власти.

Более 50 000 японцев были вынуждены покинуть свои дома после серии мощных землетрясений и цунами в первый день нового года.

«Японские власти сообщили, что тридцать человек погибли, многие похоронены заживо под обломками в результате сильнейшего землетрясения в стране примерно за десять лет», — пишет издание.

Самый сильный толчок магнитудой 7,6 привел к тому, что волны высотой один метр обрушились на западное побережье Хонсю в 16:00 по местному времени. За этим последовали афтершоки и опасения по поводу будущих более крупных цунами.

В интернете появилось видео, на котором рушатся здания в городе Сузу. Известно, что городе Вадзиме обрушилось по меньшей мере 30 зданий.

«Я рада, что каким-то образом выжила», — сказала Сумие Хигаси, 85-летняя женщина из префектуры Исикава.

Она была в своей спальне, когда услышала громкий шум. Обрушился второй этаж в соседней комнате. Ее машина в гараже была раздавлена.

Спасательные команды сейчас пытаются добраться до изолированных районов Японии, пострадавших от мощного землетрясения в первый день Нового года.

Предупреждения были также объявлены на восточном побережье КНДР, Южной Кореи и на Дальнем Востоке России – на Сахалине, в Хабаровском и Приморском крае.