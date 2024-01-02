Илон Маск поделился зловещим предсказанием на 2024 год

Американский бизнесмен Илон Маск сделал неутешительный прогноз на 2024 год. Предприниматель считает, что ситуация станет еще хуже.

«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», – цитирует РИА Новости ответ Маска в соцсетях.

Ранее миллиардер высказался о судьбе Украины. Маск считает, что Киев не сможет удержать свои территории, если не пойдет на переговоры с Россией. Украина может лишиться Харькова, Одессы и других городов.