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Илон Маск поделился зловещим предсказанием на 2024 год

Американский бизнесмен Илон Маск сделал неутешительный прогноз на 2024 год. Предприниматель считает, что ситуация станет еще хуже.

Илон Маск поделился зловещим предсказанием на 2024 год
© globallookpress.com

«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», – цитирует РИА Новости ответ Маска в соцсетях.

Ранее миллиардер высказался о судьбе Украины. Маск считает, что Киев не сможет удержать свои территории, если не пойдет на переговоры с Россией. Украина может лишиться Харькова, Одессы и других городов.

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