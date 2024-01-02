Бывший аналитик ЦРУ заявил о возможности ВС России освободить Одессу
Эксперт уверен, что российские войска уже начали «прощупывать почву» для последующего освобождения города.
В эфире YouTube-канала Dialogue works экс-аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Ларри Джонсон заявил, что российские Вооруженные силы имеют возможность освободить Одессу.
Он отметил, что в этом случае Украине вряд ли удастся вернуть город под свой контроль.
«Да, они на самом деле могут попытаться: они уже начали, сейчас прощупывают почву», — полагает американский эксперт.
Джонсон подчеркнул, что ВС России находятся в выгодной ситуации по сравнению с ВСУ. Пока киевский режим хватает людей на улицах для отправки на фронт, российские военные проходят необходимую подготовку для выполнения боевых задач.
Ранее сообщалось, что украинский президент Зеленский пришел в ярость из-за высказываний главкома ВСУ Залужного о тупиковой ситуации в зоне конфликта.
Кроме того, бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что фронт для ВСУ рухнет из-за мобилизованных.