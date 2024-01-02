Эксперт уверен, что российские войска уже начали «прощупывать почву» для последующего освобождения города.

В эфире YouTube-канала Dialogue works экс-аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Ларри Джонсон заявил, что российские Вооруженные силы имеют возможность освободить Одессу.

Он отметил, что в этом случае Украине вряд ли удастся вернуть город под свой контроль.

«Да, они на самом деле могут попытаться: они уже начали, сейчас прощупывают почву», — полагает американский эксперт.

Джонсон подчеркнул, что ВС России находятся в выгодной ситуации по сравнению с ВСУ. Пока киевский режим хватает людей на улицах для отправки на фронт, российские военные проходят необходимую подготовку для выполнения боевых задач.

Ранее сообщалось, что украинский президент Зеленский пришел в ярость из-за высказываний главкома ВСУ Залужного о тупиковой ситуации в зоне конфликта.