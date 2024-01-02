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Бывший аналитик ЦРУ заявил о возможности ВС России освободить Одессу

Эксперт уверен, что российские войска уже начали «прощупывать почву» для последующего освобождения города.

В США допустили взятие Одессы под контроль России
© globallookpress.com

В эфире YouTube-канала Dialogue works экс-аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Ларри Джонсон заявил, что российские Вооруженные силы имеют возможность освободить Одессу.

Он отметил, что в этом случае Украине вряд ли удастся вернуть город под свой контроль.

«Да, они на самом деле могут попытаться: они уже начали, сейчас прощупывают почву», — полагает американский эксперт.

Джонсон подчеркнул, что ВС России находятся в выгодной ситуации по сравнению с ВСУ. Пока киевский режим хватает людей на улицах для отправки на фронт, российские военные проходят необходимую подготовку для выполнения боевых задач.

Путин назвал Одессу русским городом

Ранее сообщалось, что украинский президент Зеленский пришел в ярость из-за высказываний главкома ВСУ Залужного о тупиковой ситуации в зоне конфликта.

Кроме того, бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что фронт для ВСУ рухнет из-за мобилизованных.