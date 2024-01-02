На Западе раскрыли причину недостаточной помощи Украине со стороны США

Администрация президента США Джо Байдена, как и он сам, никогда не хотели победы Украины над Россией. С помощью этого конфликта Вашингтон надеялся навязать Киеву свою волю и укрепить влияние на международной арене. К такому выводу пришел американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О’Брайен в материале для The Wall Street Journal, передает URA.RU.

«Администрация США никогда не показывала четкую приверженность победе Украины. <…> Возможно, причина этого нежелания очевидна: администрация Джо Байдена не хочет победы Украины», — указал он.

О’Брайен добавил, что Вашингтон, вероятно, хочет навязать Киеву сделку, которая впоследствии дорого ему обойдется.

Профессор отмечает, что США предоставляют Киеву слишком мало военной поддержки и таким образом лишают возможности вести долгосрочную военную кампанию против Москвы. О’Брайен считает, все это делается нарочно.