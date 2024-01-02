На Западе раскрыли причину недостаточной помощи Украине со стороны США
Администрация президента США Джо Байдена, как и он сам, никогда не хотели победы Украины над Россией. С помощью этого конфликта Вашингтон надеялся навязать Киеву свою волю и укрепить влияние на международной арене. К такому выводу пришел американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О’Брайен в материале для The Wall Street Journal, передает URA.RU.
«Администрация США никогда не показывала четкую приверженность победе Украины. <…> Возможно, причина этого нежелания очевидна: администрация Джо Байдена не хочет победы Украины», — указал он.
О’Брайен добавил, что Вашингтон, вероятно, хочет навязать Киеву сделку, которая впоследствии дорого ему обойдется.
Профессор отмечает, что США предоставляют Киеву слишком мало военной поддержки и таким образом лишают возможности вести долгосрочную военную кампанию против Москвы. О’Брайен считает, все это делается нарочно.
Ранее президент Владимир Зеленский вслед за главнокомандующим армией Украины Валерием Залужным дал интервью изданию The Economist. Он возмутился тем, что страны Запада стали сомневаться в целесообразности поддержки Киева. Зеленский пришел к выводу, что Украине следует полагаться исключительно на себя.