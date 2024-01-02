Администрация США во главе с президентом Джо Байденом не хочет победы Украины в вооруженном конфликте с Россией. Такое мнение высказал американский профессор стратегических исследований Филлипс П. О'Брайен в статье для The Wall Street Journal (WSJ).

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По его словам, Соединенные Штаты помогают Украине только с одной целью — навязать свою собственную волю.

О'Брайен добавил, что Вашингтон никогда не демонстрировал четкую приверженность победе Киева.