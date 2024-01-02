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Польше предложили обратиться к ясновидящим из-за инцидента с украинской ракетой

Правительству Польши следует обратиться к ясновидящим из-за пролетевшей над страной ракетой. Об этом пишет Myśl Polska.

Польше предложили обратиться к ясновидящим из-за инцидента с украинской ракетой
© Газета.Ru

Издание отмечает, что руководство Польши плохо информировано для того, чтобы говорить о происхождении пролетевшей над страной ракетой.

"Не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится все больше и больше", — сыронизировали журналисты.

В статье происходящее в Польше назвали "полным сюрреализмом" и обратили внимание на то, что жители страны смотрят на мир через пропаганду, а не факты.

29 декабря Польша подняла самолеты для перехвата неопознанного летающего объекта, нарушившего воздушное пространство со стороны Украины. Командующий оперативными силами ВС Польши Мачей Клиш заявил, что истребители не успели сбить ракету.

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По его словам, ракета была всего одна и находилась на польской территории три минуты. За это время она якобы успела углубить вглубь Польши на 40 км, после чего вылетела за ее пределы.

В поисках обломков ракеты задействовали почти 500 военных.

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