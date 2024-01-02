В Италии умер старейший житель страны

Самый долгоживущий человек в Италии Триполи Джаннини умер в возрасте 111 лет в итальянской провинции Ливорно на западном побережье Тосканы. Об этом в понедельник сообщила газета La Stampa со ссылкой на муниципалитет.

Он умер утром 31 декабря в кругу семьи в своем доме в коммуне Чечина. Джаннини был самым пожилым среди Берсальери - элитного армейского корпуса, в котором он служил.