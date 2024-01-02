Зеленский запросил ракету Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с просьбой передать Киеву немецкую ракету Taurus, чтобы с ее помощью разрушить Крымский мост и изолировать полуостров от России. Об этом лидер украинского государства заявил в интервью The Economist, передает URA.RU.

«Украина просит предоставить немецкую ракету Taurus, чтобы разрушить Крымский мост стоимостью четыре миллиарда долларов», — указал он.

Зеленский добавил, что успех Вооруженных сил Украины на фронте будет зависеть от оперативности предоставления военной помощи со стороны Запада.

В то же время он пояснил, с какой целью намеревается разрушить Крымский мост — его уничтожение поможет изолировать полуостров Крым от остальной России. Москва должна понять, что для Украины это военный объект, добавил Зеленский.