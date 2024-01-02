Зеленский запросил ракету Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с просьбой передать Киеву немецкую ракету Taurus, чтобы с ее помощью разрушить Крымский мост и изолировать полуостров от России. Об этом лидер украинского государства заявил в интервью The Economist, передает URA.RU.
«Украина просит предоставить немецкую ракету Taurus, чтобы разрушить Крымский мост стоимостью четыре миллиарда долларов», — указал он.
Зеленский добавил, что успех Вооруженных сил Украины на фронте будет зависеть от оперативности предоставления военной помощи со стороны Запада.
В то же время он пояснил, с какой целью намеревается разрушить Крымский мост — его уничтожение поможет изолировать полуостров Крым от остальной России. Москва должна понять, что для Украины это военный объект, добавил Зеленский.
Ранее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал слова главы Украины о принадлежности Крыма «дешевым фарсом». Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения к жителям Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей использовал словосочетание «все наши». Смирнов подчеркнул, что «все наши», о которых идет речь, сбежали с территории Украины еще в 2014 году.