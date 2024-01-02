Зеленский назвал задачи ВСУ против России на 2024 год

Как пишет газета, Зеленский мало говорит о том, чего Украина может достичь в 2024 году, опасаясь того, что утечка информации поможет России на поле боя. Издание со ссылкой на лидера Украины уточнило, что Крым и связанная с ним битва на Черном море станут «центром тяжести» в конфликте с РФ.