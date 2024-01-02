В США рассказали о давлении на Израиль

В Вашингтоне считают, что решение Израиля сократить численность своих военных в секторе Газа говорит о постепенном снижении интенсивности операции в анклаве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США.

Как уточнил источник, американская сторона оказывает давление на Израиль, чтобы он начал «более хирургически точную фазу боевых действий».

В Вашингтоне будут рассматривать следующие несколько недель как критический период, указал источник. Он должен показать, насколько Израиль готов перейти к менее интенсивному этапу преследования членов палестинского движения ХАМАС в Газе.