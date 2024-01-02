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Макрон пообещал Японии помощь в ликвидации последствий землетрясений

Франция готова помочь Японии в ликвидации последствий землетрясений и цунами, произошедших в понедельник.

Макрон пообещал Японии помощь в ликвидации последствий землетрясений
© ТАСС

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Выражаем солидарность с Японией, преодолевающей последствия сильных землетрясений. Мы разделяем безмерное горе семей погибших. Уважаемый [премьер-министр Японии] Фумио Кисида, вы можете рассчитывать на поддержку и помощь Франции", - написал президент на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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Эмманюэль Макрон