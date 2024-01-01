Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS

Владимир Зеленский рассказал в соцсетях, что провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом пишет ТАСС.

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Украинский лидер отметил, что поблагодарил канадского коллегу за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

Зеленский уточнил, что также обсудил с Трюдо активизацию переговоров о гарантиях безопасности для Украины. Он добавил, что ближайшее время стороны активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения.

В ходе беседы, пояснил политик, был поднят вопрос о начале подготовки встречи по воплощению «формулы мира». Он заметил, что мероприятие предположительно состоится в середине января 2024 года в швейцарском Давосе.