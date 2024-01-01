Токаев: Казахстан продолжит реформы по укреплению государственности
В наступившем 2024 году Казахстан продолжит реформы, нацеленные на укрепление государственности и повышение благополучия народа. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в своем новогоднем обращении к жителям страны. Текст опубликован на официальном сайте лидера Казахстана.
«Мы примем комплексные меры для утверждения в обществе диктатуры закона и порядка. Государство будет создавать новые точки роста в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и других секторах экономики», – сказал глава республики.
Токаев заверил, что государство продолжит помогать социально уязвимым и нуждающимся гражданам. Поддержка будет оказана учителям, врачам, спасателям, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, а также представителям других профессий.
По словам президента, Казахстан благодаря сбалансированному и конструктивному внешнеполитическому курсу укрепил позиции на международной арене, что соответствует долгосрочным национальным интересам.
«Уходящий год был отмечен впечатляющими успехами, яркими моментами и важными событиями. В целом экономика Казахстана выросла на 4,9%. Мы вместе занялись решением многих наболевших проблем, тем самым придав новый импульс развитию страны. Мы твердо встали на путь созидания Справедливого Казахстана – государства равных возможностей для всех. Проведенные реформы уже начали приносить свои плоды, и я благодарен всем согражданам за вклад в общее дело», – подчеркнул Токаев.
Особо казахстанский лидер отметил демографический успех республики. В 2023 году численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек. «Рост населения – залог мощи и процветания государства», подчеркнул президент.
«Созидательный потенциал нашей нации нашел свое воплощение в трудовых подвигах рабочих, инженеров, фермеров и крестьян, беззаветной службе Родине военнослужащих и сотрудников сил правопорядка, успешных проектах предпринимателей, общественно полезных трудах ученых, творчестве деятелей культуры. Сегодня истинными героями нашего времени стали профессионалы своего дела – педагоги, медицинские работники и все люди труда», – заявил Токаев.
По словам президента, в республике начат переход к новой экономической модели, основанной на принципах справедливости. Привлечены миллиарды долларов иностранных инвестиций, что позволило открыть необходимые стране предприятия. Всестороннюю поддержку получил малый и средний бизнес, который является главной движущей силой национальной экономики.
«Новый год – это всегда новые задачи и вызовы. Уверен, в следующем году мы станем свидетелями нового подъема нашей нации. Но нам предстоит много трудиться, чтобы построить конкурентоспособную, процветающую страну», – заключил Токаев, пожелав всем жителям Казахстана радости и счастья.