Токаев: Казахстан продолжит реформы по укреплению государственности

«Уходящий год был отмечен впечатляющими успехами, яркими моментами и важными событиями. В целом экономика Казахстана выросла на 4,9%. Мы вместе занялись решением многих наболевших проблем, тем самым придав новый импульс развитию страны. Мы твердо встали на путь созидания Справедливого Казахстана – государства равных возможностей для всех. Проведенные реформы уже начали приносить свои плоды, и я благодарен всем согражданам за вклад в общее дело», – подчеркнул Токаев.