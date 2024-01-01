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В США прокомментировали новогоднее обращение Зеленского

2024 год станет последним для Владимира Зеленского на посту президента Украины, считает бывший разведчик Армии США Скотт Риттер. Об этом он написал в соцсети X, комментируя новогоднее обращение украинского лидера.

В США оценили новогоднее обращение Зеленского
© Lenta.ru

«Это ваши и только ваши неудачи», — охарактеризовал Риттер поздравительную речь.

В своем новогоднем обращении Зеленский, в частности, заявил, что каждый украинец рано или поздно должен выбрать между статусом беженца и готовностью исполнить долг перед своей страной.

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Риттер, известный своей критикой внешней политики США, служил в Корпусе морской пехоты и работал инспектором ООН по вооружениям в Ираке. В начале 2010-х годов он был осужден по обвинению в незаконном контакте с несовершеннолетней (Риттер мастурбировал на веб-камеру в онлайн-чате с полицейским под прикрытием, который представлялся 15-летней девочкой), после тюрьмы стал колумнистом и сотрудничал с различными изданиями, в том числе российскими.

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