Либералы ФРГ проголосовали за то, чтобы остаться в правящей в Германии коалиции

Большинство членов Свободной демократической партии (СвДП) Германии проголосовало за то, чтобы остаться в правящей в ФРГ коалиции с социал-демократами и "зелеными". Об этом сообщил телеканал NTV.

По итогам опроса, проведенного среди либералов, 52,2% высказались за то, чтобы СвДП осталась в правительстве. В то же время 47,8% проголосовали за выход из коалиции.