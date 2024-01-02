$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Мадуро оценил влиятельность БРИКС

БРИКС, союз Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии, является будущим человечества, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Le Monde diplomatique.

Мадуро оценил влиятельность БРИКС
© ТАСС

Он назвал объединение обладающим мощным экономическим потенциалом.

«БРИКС — это будущее человечества, это экономическая мощь с влиятельным банком», — оценил Мадуро организацию.

В мае Мадуро по итогам встречи с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил о желании страны вступить в БРИКС.

Как отметил венесуэльский лидер, БРИКС сформирована из «пяти могущественных стран и теперь трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира, (именно) мира, кооперации». Политик желает, чтобы его страна «сопровождала построение этой новой архитектуры и глобальной политики».

Bloomberg: к 2040 году доля БРИКС в мировом ВВП вырастет до 45%

В мире
Николас Мадуро
БРИКС
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости