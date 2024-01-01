Японское ТВ сменило подход к оповещению о цунами в свете трагедии 2011 года

Серия мощных землетрясений в центральной части Японии, впервые с 2011 года вызвавших угрозу так называемого большого цунами для западного побережья страны, наглядно продемонстрировала кардинальное изменение в подходе японских телеканалов к освещению этого типа стихийных бедствий, а главное - в оповещении об угрозе надвигающегося цунами.

Как смог убедиться корреспондент ТАСС, теперь японские телевизионщики, предупреждая в прямом эфире об угрозе цунами и призывая местных жителей к немедленной эвакуации, делают это встревоженным голосом, порой буквально срываясь на крик.

"В 2011 году многие не восприняли всерьез сообщений телевизионных дикторов об угрозе цунами, поскольку те озвучивались спокойным, уверенным голосом. Это было большой ошибкой - тогда многие люди просто не стали из-за этого эвакуироваться, что привело к дополнительным человеческим жертвам", - пояснил корреспонденту ТАСС сотрудник одного из центральных телевизионных каналов Японии.

По его словам, именно поэтому теперь японские дикторы используют такой надрывный тон, когда речь идет об угрозе цунами.

"Мы понимаем, что такая подача может быть пугающей, но она необходима, когда речь идет о спасении жизней", - добавил собеседник агентства.