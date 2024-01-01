Появились подробности о втором землетрясении в Японии

Магнитуда землетрясения в японской префектуре Исикава, которое произошло 1 января, повышена с 7,4 до 7,6 по шкале Рихтера. Об этом сообщается на сайте Главного метеорологического агентства Японии (JMA).

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1 января серия мощных землетрясений произошла на западе Японии, в префектурах Исикава и Ниигата. В результате сотни зданий получили повреждения, некоторые обрушились.

Сейсмологи JMA также привели данные о первом землетрясении. Изначально в префектуре Исикава были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7. Позднее третье землетрясение магнитудой 5,7 произошло в префектуре Осака.