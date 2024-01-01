$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Подсчитаны потери Украины из-за блокады ее западных границ

Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, сообщил, что в декабре из-за блокады западных границ Украина недополучила около восьми миллиардов гривен (210,6 миллиона долларов). Об этом он написал в Telegram-канале.

Подсчитаны потери Украины из-за блокады ее западных границ
© РИА Новости

Международная же помощь Украине в декабре составила около пяти миллиардов долларов.

Названы последствия забастовок перевозчиков для Украины

В конце прошлого года перевозчики из Польши, инициативу которых подхватили местные фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров. Как информирует РИА Новости, среди требований - восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, заморозить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

В последние дни декабря премьер Украины Денис Шмыгаль обсудил польским министром иностранных дел Радославом Сикорским движение украинских грузовиков через границу и предложил ввести совместный контроль в пунктах пропуска.

Еврокомиссия пригрозила принять меры, если власти Польши не решат вопрос блокады на пограничных переходах. По мнению ЕК, Варшава прилагает мало усилий для решения проблемы.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости