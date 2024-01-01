Подсчитаны потери Украины из-за блокады ее западных границ

Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, сообщил, что в декабре из-за блокады западных границ Украина недополучила около восьми миллиардов гривен (210,6 миллиона долларов). Об этом он написал в Telegram-канале.

Международная же помощь Украине в декабре составила около пяти миллиардов долларов.

В конце прошлого года перевозчики из Польши, инициативу которых подхватили местные фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров. Как информирует РИА Новости, среди требований - восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, заморозить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

В последние дни декабря премьер Украины Денис Шмыгаль обсудил польским министром иностранных дел Радославом Сикорским движение украинских грузовиков через границу и предложил ввести совместный контроль в пунктах пропуска.