Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами

Главное метеорологическое агентство Японии сообщило о мощных землетрясениях с разницей в менее чем пять минут, которые произошли в префектуре Исикава на западе страны. Чуть позднее было объявлено еще об одном.

Власти объявили угрозу цунами по всему западному побережью. Зафиксированы опасные волны высотой от 50 сантиметров до 1, 2 метра. А в районе крупнейшей в мире атомной электростанции «Ксивадзаки-Карива» прошла цунами высотой 40 сантиметров.

Как пишет РИА Новости, по данным комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на японских атомных объектах не происходило. Сбоев в работе АЭС после серии мощных землетрясений в Японии не зафиксировано.

Сейсмологи зафиксировали серию землетрясений у японского побережья. Самое мощное из которых было магнитудой 7,6. В целом в районе префектур Исикава и Ниигата произошли девять сейсмособытий магнитудой от 4,3 до 7,6.