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Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Сигнал воздушной тревоги объявили на всей территории Украины.

Воздушную тревогу объявили по всей Украине
© РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сирены прозвучали практически одновременно во всех регионах страны.

Мэр Львова Андрей Садовой ранее сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате взрывов.

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении одной из ТЭС на востоке страны в результате взрывов.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в 2023 году было повреждено или разрушено 63% объектов инфраструктуры Киева.

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