Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Сигнал воздушной тревоги объявили на всей территории Украины.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что сирены прозвучали практически одновременно во всех регионах страны.
Мэр Львова Андрей Садовой ранее сообщил об уничтожении музея украинского националиста Романа Шухевича в результате взрывов.
Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении одной из ТЭС на востоке страны в результате взрывов.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в 2023 году было повреждено или разрушено 63% объектов инфраструктуры Киева.