Мадуро заявил о победе России над НАТО и Западом

"Россия выигрывает войну против всего НАТО, несмотря на все их военные расходы. Приложив огромные усилия, потому что на нее наложили экономические санкции, Россия победила в экономической войне против санкций, и экономические показатели России - рост экономики, ее стабильность, ее процветание - сегодня лучше, чем у всей Европы, даже лучше, чем у США. Это говорит о великой внутренней силе России", - сказал Мадуро в традиционном интервью 1 января газете Le Monde diplomatique.