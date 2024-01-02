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Мадуро заявил, что Россия одерживает победу над НАТО и санкциями Запада

Россия одерживает победу в экономической войне, которую развернули против нее страны Запада, убежден президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Мадуро заявил о победе России над НАТО и Западом
© РИА Новости

"Россия выигрывает войну против всего НАТО, несмотря на все их военные расходы. Приложив огромные усилия, потому что на нее наложили экономические санкции, Россия победила в экономической войне против санкций, и экономические показатели России - рост экономики, ее стабильность, ее процветание - сегодня лучше, чем у всей Европы, даже лучше, чем у США. Это говорит о великой внутренней силе России", - сказал Мадуро в традиционном интервью 1 января газете Le Monde diplomatique.

По мнению венесуэльского лидера, Запад не хочет искать мирного решения конфликта на Украине.

"Запад просто одержим русофобией, идеей уничтожения России. Есть только один путь [решения конфликта] - им нужно начать диалог с [президентом России Владимиром] Путиным, с Россией на основе уважения, и достигнуть соглашения, которое гарантировало бы мир и безопасность для России и всего региона", - считает Мадуро.

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