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В Одессе повреждён объект портовой инфраструктуры

Представитель оперативного командования «Юг» ВС Украины Наталья Гуменюк в эфире украинского телеканала «Рада» заявила, что объект портовой инфраструктуры получил повреждение в Одессе.

В Одессе поврежден объект портовой инфраструктуры
© РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Под угрозой оказалась портовая инфраструктура (в Одессе. — RT). К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов», — сказала она.

Гуменюк уточнила, что в результате попадания по объекту произошёл пожар, но его потушили.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в 2023 году было повреждено или разрушено 63% объектов инфраструктуры Киева.

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