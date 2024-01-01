В Одессе поврежден объект портовой инфраструктуры

В Одессе повреждён объект портовой инфраструктуры
Представитель оперативного командования «Юг» ВС Украины Наталья Гуменюк в эфире украинского телеканала «Рада» заявила, что объект портовой инфраструктуры получил повреждение в Одессе.
Об этом пишет ТАСС.
«Под угрозой оказалась портовая инфраструктура (в Одессе. — RT). К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов», — сказала она.
Гуменюк уточнила, что в результате попадания по объекту произошёл пожар, но его потушили.
Ранее начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в 2023 году было повреждено или разрушено 63% объектов инфраструктуры Киева.