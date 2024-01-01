Макрон жестко высказался о конфликте на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с новогодним обращением к гражданам страны. В нем французский лидер жестко высказался о России и конфликте на Украине, информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал TF1.

Так, Макрон заявил, что «в июне следующего года [когда состоятся выборы в Европарламент- прим. ред.] французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам».

Такая позиция президента подверглась активной критике граждан Франции. В Le Figaro комментаторы назвали его худшим президентом в истории страны, призвали меньше слушать США и поддержать скорейшее мирное завершение конфликта на Украине, а не провоцировать Россию.