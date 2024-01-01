В Киеве высказались о проигрыше против России

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире YouTube-канала «Новини Live» заявил, что Киев уже проиграл России информационную войну как снаружи, так и изнутри, об этом свидетельствуют социологические данные.

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«Веру в будущее Украины, веру в победу, мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология», — сказал эксперт.

По словам Бортника, соцопросы показывают снижение доверия украинцев к телевизионной пропаганде, население намного больше верит информации из Telegram-каналов. В этом мессенджере доминируют российские медиа, уверен специалист. Он подчеркнул, что государство проиграло информационную войну и уже проигрывает нарративы.